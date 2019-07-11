Путин принял отставку губернатора Севастополя Овсянникова

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Врио главы региона назначен Михаил Развожаев. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Президент своим указом принял отставку Овсянникова по собственному желанию и назначил врио губернатора Михаила Развожаева, — заявил Песков.
Овсянников возглавлял Севастополь с сентября 2017 года.
Развожаев в декабре прошлого года был назначен главой исполкома ОНФ. В 2016–2017 годах прошёл обучение по программе подготовки и переподготовки резерва высших управленческих кадров в РАНХиГС, а в 2018 году окончил программу развития кадрового управленческого резерва под патронажем президента РФ.
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