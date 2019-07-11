Путин назначил Развожаева врио губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя.
— Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя, — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, ранее Владимир Путин принял отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя.
Михаил Развожаев является выпускником так называемой школы губернаторов. Он проходил обучение в I потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram