СК возбудил дело после гибели женщины в Донбассе

Сообщается, что следователи продолжают собирать доказательную базу преступного поведения украинских военных, регулярно нарушающих перемирие.

Следственный комитет России завёл уголовное дело в связи с гибелью мирной жительницы во время обстрела Горловки украинскими военными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... применение запрещённых средств и методов ведения войны, — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что Следственный комитет России продолжает собирать доказательства преступного поведения украинских военных в отношении мирных жителей самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, военнослужащие Украины, а также вышестоящие лица, отдающие приказы, нарушают не только протокол о прекращении применения оружия и меморандум к нему, но и нормы международного гуманитарного права.

Как ранее писал Лайф, утром 11 июля стало известно, что при обстреле украинскими силовиками погибла пожилая жительница Горловки. Кроме того, за сутки украинские военные больше 23 раз нарушали перемирие в Донбассе. Женщина стала первой жертвой обстрелов ВСУ при президентстве Владимира Зеленского.