Телеканал NewsOne обратился в международные организации из-за давления на СМИ

В заявлении сотрудников отмечается, что ни одно уголовное дело об избиениях работников канала не было завершено.

Работники телеканала NewsOne обращаются в международные организации в связи с давлением на СМИ со стороны украинских властей и радикалов. Об этом сообщается на сайте телеканала.

— Не утихают публичные обвинения со стороны представителей органов государственной власти, а также целого ряда политических сил. Всё это является прямым давлением на журналистов и весь творческий коллектив телеканала, — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов телеканала NewsOne, не было доведено до конца — никого не наказали за преступления. Собственная безнаказанность, вызванная "крышеванием" со стороны правоохранителей, делает радикалов всё наглее и агрессивнее в отношении независимых СМИ и журналистов, подчёркивается в обращении.

В заявлении телеканал требует прекращения со стороны властей и радикалов давления и травли, а также призывает соблюдать законы страны.

Напомним, скандал вокруг телеканала NewsOne разгорелся из-за телемоста, который тот хотел организовать с "Россией 1". Потом вследствие угроз сотрудникам канал отменил телемост. Многих (от владельца NewsOne до ведущего, сообщившего о телемосте) вызвали в прокуратуру для дачи показаний. А генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заподозрил телеканал NewsOne в финансировании терроризма.