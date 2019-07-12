Власти и оппозиция Венесуэлы создали комиссию по решению конфликта в стране

Также отмечается, что в рамках переговоров сторонам необходимо проявлять максимальную осторожность в высказываниях.

Власти Венесуэлы и оппозиционная сторона согласились создать постоянную комиссию для обсуждения возможностей выхода из политического кризиса. Об этом сообщает МИД Норвегии, выступающий посредником в переговорах.

— В рамках этого процесса [переговоров, начатых в Осло] была создана комиссия, которая будет работать на постоянной и оперативной основе в рамках возможностей, предоставляемых [венесуэльской] конституцией, в целях выработки согласованного решения, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сторонам, ведущим переговоры, необходимо проявлять "максимальную осторожность в своих замечаниях и заявлениях в отношении этого процесса".

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозиционной стороной, отметив "обнадёживающее начало" встречи.