Мадуро сообщил о начале переговоров с оппозицией Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале переговоров с силами оппозиции страны. Об этом сообщает местная пресса.
По словам венесуэльского лидера, переговоры проводятся на острове Барбадос при участии норвежской стороны.
— Весьма обнадёживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров, — отметил он.
Мадуро рассказал, что обсуждения коснутся всех сфер жизни государства, а именно: политики, культуры, экономики, социальной сферы.
— Сегодня переговоры продолжались пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога, — подчеркнул венесуэльский лидер.
Как отметил политик, он настроен "очень оптимистично".
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