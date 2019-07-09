Мадуро сообщил о начале переговоров с оппозицией Венесуэлы

Обсуждения коснутся всех сфер жизни государства, а именно: политики, культуры, экономики, социальной сферы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о начале переговоров с силами оппозиции страны. Об этом сообщает местная пресса.

По словам венесуэльского лидера, переговоры проводятся на острове Барбадос при участии норвежской стороны.

— Весьма обнадёживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров, — отметил он.

Мадуро рассказал, что обсуждения коснутся всех сфер жизни государства, а именно: политики, культуры, экономики, социальной сферы.

— Сегодня переговоры продолжались пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога, — подчеркнул венесуэльский лидер.

Как отметил политик, он настроен "очень оптимистично".

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