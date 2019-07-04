Путин о Гуайдо: Вышел на площадь, поднял глаза к небу и назвал себя президентом

Российский лидер отметил, что Москву беспокоит ситуация в Венесуэле, но также и вмешательство в страну извне.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с журналистами в Италии рассказал, что у России добрые и долгие отношения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Страны сотрудничают в экономике и энергетике. А вот претензий на власть самопровозглашённого венесуэльского президента Хуана Гуайдо Путин не понимает.

— Лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала не подал, — отметил Путин на пресс-конференции с итальянскими журналистами.

Он призвал по ситуации в Венесуэле "вернуться на грешную землю" и продолжить руководствоваться демократическими принципами.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, президентом республики Серджо Маттареллой и папой римским Франциском. Аудиенция Путина у понтифика длилась более 50 минут, после чего они обменялись подарками.

Ранее Путин предлагал США выбирать президента так, как в Венесуэле "выбрали" Гуйадо.

Напомним, в январе 2019 года по Венесуэле прошла волна антиправительственных протестов, на фоне которых спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его кандидатуру поддержали США и ряд стран.

Избранный президент Николас Мадуро заявил, что Гуайдо является американским агентом. В начале мая Гуайдо заявил, что может попросить Вашингтон о военном вмешательстве в Венесуэлу.