Путин о Гуайдо: Вышел на площадь, поднял глаза к небу и назвал себя президентом

Российский лидер Владимир Путин на встрече с журналистами в Италии рассказал, что у России добрые и долгие отношения с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Страны сотрудничают в экономике и энергетике. А вот претензий на власть самопровозглашённого венесуэльского президента Хуана Гуайдо Путин не понимает.
— Лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала не подал, — отметил Путин на пресс-конференции с итальянскими журналистами.
Он призвал по ситуации в Венесуэле "вернуться на грешную землю" и продолжить руководствоваться демократическими принципами.
Ранее сообщалось, что Путин встретился с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, президентом республики Серджо Маттареллой и папой римским Франциском. Аудиенция Путина у понтифика длилась более 50 минут, после чего они обменялись подарками.
Ранее Путин предлагал США выбирать президента так, как в Венесуэле "выбрали" Гуйадо.
Напомним, в январе 2019 года по Венесуэле прошла волна антиправительственных протестов, на фоне которых спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его кандидатуру поддержали США и ряд стран.
Избранный президент Николас Мадуро заявил, что Гуайдо является американским агентом. В начале мая Гуайдо заявил, что может попросить Вашингтон о военном вмешательстве в Венесуэлу.
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