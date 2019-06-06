Путин предложил США выбирать президента так, как в Венесуэле "выбрали" Гуйадо

Президент России Владимир Путин назвал симпатичным человеком самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, но подчеркнул, что такая практика выбора лидера государства ведёт к хаосу.

— Если в практику введём, что человек вышел на площадь, обратился к небесам и перед господом провозгласил себя президентом. Это нормально? Хаос будет. Давайте в Штатах так президента избирать, в Англии — премьера. Хочется спросить, кто это поддерживает: вы с ума сошли? Какие-то правила должны быть? — заявил российский лидер на встрече с главами информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин отметил, что роль международного сообщества заключается в создании условий для диалога, побуждении к диалогу. Глава государства подчеркнул, что решение должен принимать народ.

Напомним, в январе 2019 года по Венесуэле прошла волна антиправительственных протестов, на фоне которых спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его кандидатуру поддержали США и ряд стран.

Избранный президент Николас Мадуро заявил, что Гуайдо является американским агентом. Спустя буквально два месяца после этих событий, в марте, лидер Боливарианской Республики возложил на своё правительство ответственность за провальную внутреннюю политику и предложил уйти в отставку. В начале мая Гуайдо заявил, что может попросить Вашингтон о военном вмешательстве в Венесуэлу.