Мадуро призвал Правительство Венесуэлы уйти в отставку

Президент решил полностью обновить кабинет министров ради реструктуризации его работы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал свой кабинет министров отправиться в отставку, сообщила в "Твиттере" исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.

По её словам, глава государства попросил министров уйти с постов, чтобы провести в правительстве масштабную реструктуризацию. Родригес также подчеркнула, что Мадуро готов "любой ценой защищать родину Боливара и Чавеса".

Как ранее писал Лайф, в стране усиливается противостояние легитимной власти и оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства". Известно, что политика активно поддерживает Вашингтон.

На фоне политической борьбы Венесуэлу охватил блэкаут: из-за серии инцидентов на ГЭС и подстанциях неделю не было электричества почти по всей стране. Как следствие — не работал водопровод.