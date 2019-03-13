"Нужен офис для работы". Гуайдо решил идти на президентский дворец

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"Нужен офис для работы". Гуайдо решил идти на президентский дворец

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Фото: © Twitter/Juan Guaidó

Оппозиционер, объявивший себя временным главой государства, намерен официально занять место Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции заявил о подготовке к нападению на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе. Об этом сообщил в "Твиттере" журналист Габриэль Бастидас. Он следил за выступлением политика перед сторонниками.

Новому правительству нужен офис для работы. И, чтобы добиться этого, мы должны очень хорошо всё организовать. Очень скоро мы пойдём добиваться своего офиса, с силой людей и поддержкой людей, в Мирафлорес, — цитирует оппозиционера корреспондент.

Как пишет Бастидас, Гуайдо рассказал о "наращивании потенциала" его сторонников, а также о переговорах с военными и полицией.

Как ранее писал Лайф, в стране идут митинги сторонников противоборствующих сил: одни поддерживают лидера оппозиции Гуайдо, другие — президента Николаса Мадуро.

Напомним, почти во всей Венесуэле уже несколько дней нет электричества, не работает водопровод. Мадуро заявил, что за отключениями стоят США.

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