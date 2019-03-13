"Нужен офис для работы". Гуайдо решил идти на президентский дворец

Оппозиционер, объявивший себя временным главой государства, намерен официально занять место Николаса Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции заявил о подготовке к нападению на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе. Об этом сообщил в "Твиттере" журналист Габриэль Бастидас. Он следил за выступлением политика перед сторонниками.

— Новому правительству нужен офис для работы. И, чтобы добиться этого, мы должны очень хорошо всё организовать. Очень скоро мы пойдём добиваться своего офиса, с силой людей и поддержкой людей, в Мирафлорес, — цитирует оппозиционера корреспондент.

Как пишет Бастидас, Гуайдо рассказал о "наращивании потенциала" его сторонников, а также о переговорах с военными и полицией.

Как ранее писал Лайф, в стране идут митинги сторонников противоборствующих сил: одни поддерживают лидера оппозиции Гуайдо, другие — президента Николаса Мадуро.

Напомним, почти во всей Венесуэле уже несколько дней нет электричества, не работает водопровод. Мадуро заявил, что за отключениями стоят США.