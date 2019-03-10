Заграница нам поможет. Гуайдо решил ввести в Венесуэле ЧП из-за отключений света

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, считающий себя временным президентом, намерен добиться введения в стране режима чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением. Об этом он сообщил во время выступления в Каракасе.
По словам политика, с таким предложением он обратится в парламент — Национальную ассамблею, которую возглавляет. Гуайдо пояснил, что режим ЧП позволит Венесуэле попросить помощи у иностранных государств.
— Мы уже говорили с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, чтобы заручиться поддержкой, — цитирует оппозиционера ТАСС.
Гуайдо подчеркнул, что решение нужно принять как можно скорее, поскольку перебои с электричеством уже привели к серьёзным последствиям: частный бизнес потерял 400 миллионов долларов. По прогнозам политика, из-за отключений сильно пострадает нефтяная промышленность.
Как ранее писал Лайф, проблемы с энергоснабжением в Венесуэле начались в конце февраля 2019 года: сначала 8 штатов остались без света из-за взрыва на подстанции, потом власти сообщили о кибератаке на гидростанцию "Гури", а 8 марта случился саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.
В городе Матурин отключения привели к гибели 15 детей.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что инциденты стали последствиями "электроэнергетической войны", которую стране объявили Соединённые Штаты.
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