Заграница нам поможет. Гуайдо решил ввести в Венесуэле ЧП из-за отключений света

Лидер оппозиции заявил, что это даст возможность обратиться за поддержкой к другим государствам.

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, считающий себя временным президентом, намерен добиться введения в стране режима чрезвычайного положения из-за проблем с электроснабжением. Об этом он сообщил во время выступления в Каракасе.

По словам политика, с таким предложением он обратится в парламент — Национальную ассамблею, которую возглавляет. Гуайдо пояснил, что режим ЧП позволит Венесуэле попросить помощи у иностранных государств.

— Мы уже говорили с Германией, Японией, Бразилией и Колумбией, чтобы заручиться поддержкой, — цитирует оппозиционера ТАСС.

Гуайдо подчеркнул, что решение нужно принять как можно скорее, поскольку перебои с электричеством уже привели к серьёзным последствиям: частный бизнес потерял 400 миллионов долларов. По прогнозам политика, из-за отключений сильно пострадает нефтяная промышленность.

Как ранее писал Лайф, проблемы с энергоснабжением в Венесуэле начались в конце февраля 2019 года: сначала 8 штатов остались без света из-за взрыва на подстанции, потом власти сообщили о кибератаке на гидростанцию "Гури", а 8 марта случился саботаж на ГЭС имени Симона Боливара.

В городе Матурин отключения привели к гибели 15 детей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что инциденты стали последствиями "электроэнергетической войны", которую стране объявили Соединённые Штаты.