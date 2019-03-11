Рабочий и учебный день в Венесуэле отменили в понедельник из-за отключений света

В минувший четверг без электричества остались два десятка штатов — практически вся территория страны.

Предприятия и учреждения Венесуэлы не будут работать в понедельник, 11 марта 2019 года, сообщил в телеэфире министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

По его словам, отменены также занятия в школах. Причина — масштабное отключение электроэнергии.

Как ранее писал Лайф, 8 марта были обесточены более 20 венесуэльских регионов. Выяснилось, что на ГЭС имени Симона Боливара устроили саботаж.

Президент страны Николас Мадуро заявил, что за отключением стоят США. Между тем его противник — лидер оппозиции Хуан Гуайдо (получивший всестороннюю поддержку Вашингтона) — предложил ввести в Венесуэле режим ЧП, чтобы получить возможность обратиться за помощью к другим странам.