Рабочий и учебный день в Венесуэле отменили в понедельник из-за отключений света

Предприятия и учреждения Венесуэлы не будут работать в понедельник, 11 марта 2019 года, сообщил в телеэфире министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
По его словам, отменены также занятия в школах. Причина — масштабное отключение электроэнергии.
Как ранее писал Лайф, 8 марта были обесточены более 20 венесуэльских регионов. Выяснилось, что на ГЭС имени Симона Боливара устроили саботаж.
Президент страны Николас Мадуро заявил, что за отключением стоят США. Между тем его противник — лидер оппозиции Хуан Гуайдо (получивший всестороннюю поддержку Вашингтона) — предложил ввести в Венесуэле режим ЧП, чтобы получить возможность обратиться за помощью к другим странам.
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