Мадуро: Каждая попытка агрессии США встретит решительный отпор

Президент Венесуэлы заявил, что в Вашингтоне недооценивают "сознательность и решимость" Боливарианской Республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что любая попытка агрессии со стороны США встретит ответ со стороны граждан Боливарианской Республики.

— Уверяю, что каждая попытка империалистической агрессии встретит решительный ответ патриотов, мужчин и женщин, которые любят и отважно защищают нашу родину, — написал он в "Твиттере".

Он добавил, что "империя США" вновь недооценивает "сознательность и решимость" народа Венесуэлы.

Напомним, ранее во многих районах Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти заявили, что случилась диверсия. Президент Венесуэлы обвинил в этом американскую сторону, отметив, что "электроэнергетическая война США обречена на провал".