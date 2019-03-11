Из-за отключения электричества венесуэльцы остались без водоснабжения

В крупных сетевых отелях Каракаса ввели жёсткие ограничения подачи воды: в одном из них в понедельник её включат менее чем на три часа. А местные жители уже несколько дней стоят в очередях у родников.

Масштабный блэкаут в Венесуэле парализовал водоснабжение: люди вынуждены пользоваться природными источниками — родниками. Уже несколько дней к ним выстраиваются очереди. Об этом пишет ТАСС.

В отелях вода пока ещё есть, но её подачу строго ограничили. В одной из гостиниц в понедельник, 11 марта, вода будет с семи до восьми утра, потом с полудня до 12:45 и с шести до семи вечера, то есть в общей сложности два часа 45 минут.

Как ранее писал Лайф, в обесточенной Венесуэле в понедельник отменили рабочий день и занятия в школах.

Напомним, с конца февраля страна страдает от перебоев с электричеством: сначала случился взрыв на подстанции, обесточило восемь штатов, затем был инцидент на гидроэлектростанции "Гури" (власти назвали его кибератакой), а 8 марта саботаж на ГЭС имени Симона Боливара лишил электричества жителей двух десятков регионов — это практически вся Венесуэла.