В Хабаровском крае 21 человек госпитализирован из-за инфекции в интернате

В результате вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом интернате в посёлке Эльбан Хабаровского края госпитализирован 21 человек. Об этом ТАСС сообщили в Амурской центральной районной больнице.

При этом состояние большей части заболевших стремится к удовлетворительному. Пациенты, по словам врачей, идут на поправку. В самом интернате агентству сообщили о 200 заболевших. Для них на территории развёрнут инфекционный стационар.

Напомним, 10 июля более 200 пациентов психоневрологического интерната в посёлке Эльбан под Хабаровском заболели кишечной инфекцией.