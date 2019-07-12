Пожарные полностью потушили возгорание на ТЭЦ в Мытищах

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на ТЭЦ-27 в Мытищах. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Полная ликвидация пожара произошла в 1:37 12 июля.

Ранее Лайф сообщал о сильном пожаре на Северной ТЭЦ в Мытищах, который произошёл утром 11 июля. В результате пострадало 13 человек и один погиб. Жертвой ЧП стала вахтёр, которая первой подала сигнал о возгорании. Лайф публиковал кадры возгорания, снятые с дрона, а также видео первых секунд пожара.

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