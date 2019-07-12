СМИ: Глава Комсомольска-на-Амуре подал в отставку

Глава города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края Андрей Климов подал в отставку, сообщает ТАСС.

— Да, подал в отставку. Сделал то, что должен был сделать, — заявил градоначальник агентству.

Отметим, что Климов и ранее подавал в отставку. Было это в сентябре прошлого года, однако несколькими месяцами позднее он отозвал своё заявление.

На посту главы Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов находился с 2014 года. До этого он был депутатом пятого созыва Законодательной думы Хабаровского края.