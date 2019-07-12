В "Роскачестве" рассказали, как приготовить шашлык и не отравиться

20

Фото © Flickr / Sergey Zhukov

Наиболее безопасным вариантом эксперты назвали запекание в фольге. Такой метод позволит защитить мясо от канцерогенов.

"Роскачество" дало рекомендации по выбору шашлыка и рассказало, на что стоит обратить внимание при приготовлении блюда.

В число важных деталей попали: известность производителя мяса, срок хранения, состав продукта, а также качество маринада. Эксперты не советуют выбирать шашлык в белых соусах в том случае, если блюдо будет приготовлено не сразу. Эта рекомендация поможет избежать пищевого отравления, так как консистенция рискует скиснуть на жаре.

Если вы маринуете мясо сами, помните, что несолёное мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов, — говорится в сообщении.

В случае готовки посоленного и замаринованного мяса температура не должна превышать шести градусов. Также специалисты советуют выбирать однородные кусочки мяса с плотной структурой.

Что касается самого процесса приготовления, то здесь стоит избегать языков пламени. Самым безопасным вариантом эксперты назвали запекание в фольге. Это защитит продукт от канцерогенных веществ.

Ранее в "Роскачестве" назвали самый калорийный бургер.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×