В "Роскачестве" рассказали, как приготовить шашлык и не отравиться

Наиболее безопасным вариантом эксперты назвали запекание в фольге. Такой метод позволит защитить мясо от канцерогенов.

"Роскачество" дало рекомендации по выбору шашлыка и рассказало, на что стоит обратить внимание при приготовлении блюда.

В число важных деталей попали: известность производителя мяса, срок хранения, состав продукта, а также качество маринада. Эксперты не советуют выбирать шашлык в белых соусах в том случае, если блюдо будет приготовлено не сразу. Эта рекомендация поможет избежать пищевого отравления, так как консистенция рискует скиснуть на жаре.

— Если вы маринуете мясо сами, помните, что несолёное мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов, — говорится в сообщении.

В случае готовки посоленного и замаринованного мяса температура не должна превышать шести градусов. Также специалисты советуют выбирать однородные кусочки мяса с плотной структурой.

Что касается самого процесса приготовления, то здесь стоит избегать языков пламени. Самым безопасным вариантом эксперты назвали запекание в фольге. Это защитит продукт от канцерогенных веществ.

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