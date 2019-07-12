Ветеринары рассказали, какие питомцы склонны к ожирению

Частой причиной перекорма является еда со стола, которую питомцы выпрашивают у своих хозяев.

Породистые кошки и собаки наиболее склонны к ожирению среди домашних животных. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

Среди собак наиболее быстро набирают вес мопсы, лабрадоры, далматинцы, таксы, болонки и бассет-хаунды, а вот среди кошек — персидские, британские кошки, сфинксы и корниш-рексы. Ожирение можно встретить и у морских свинок, ящериц и кроликов.

Ветеринары подчёркивают, что таких животных нужно приучать к режиму питания и не давать им сладкое и мучное. Среди частых причин перекорма врачи называют еду со стола, которую питомцы выпрашивают у своих хозяев.

Ранее ветеринары назвали самые распространённые заболевания у домашних животных в Москве.