Учёные рассказали о смертельной опасности соков и сладких напитков

По словам специалистов, сахаросодержащие напитки не только приводят к ожирению, но и влияют на возникновение злокачественных новообразований.

Французские учёные нашли взаимосвязь между потреблением сладких напитков и возникновением онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание Medicalxpress.

В последние десятилетия люди стали чаще пить соки и другие сладкие напитки, из-за этого увеличиваются риски развития ожирения, которое, в свою очередь, может увеличить риск развития рака.

Группа исследователей из парижского университета Сорбонна решила оценить связь между потреблением сладких напитков (сахаросодержащих напитков и 100%-ных фруктовых соков), искусственно подслащённых напитков и повышением рисков возникновения общего рака, рака молочной железы, простаты и кишечника.

В исследовании приняли участие 101 257 здоровых французов (21% мужчин и 79% женщин), средний возраст которых составил 42 года. Участники в течение девяти лет каждый день заполняли опросники о потребляемых продуктах питания и напитках.

— Увеличение потребления сладких напитков на 100 мл в день было связано с повышенным риском общего рака на 18% и повышенным риском рака молочной железы на 22%.... Выяснилось, что потребление всех типов напитков было связано с более высоким риском общего рака, — говорится в докладе.

Эти данные свидетельствуют о том, что ограничение потребления сладких напитков может способствовать снижению случаев возникновения онкологических заболеваний.

Ранее Лайф писал, что, согласно данным 65-летнего исследования норвежских учёных, пациенты с рассеянным склерозом имеют наибольшую предрасположенность к развитию онкологии.