Женщина с ребёнком на руках уворачивалась и прятала детей за собой, пытаясь отбиться от животных.

В челябинском микрорайоне Чурилово во дворе одного из домов бродячие собаки едва не покусали маму с двумя детьми. Инцидент произошёл накануне вечером, его успели снять на видео местные жители.

На кадрах можно заметить, как по меньшей мере девять собак бегают по двору недалеко от детской площадки. Несколько ребят успели уйти, как только собаки начали лаять. А вот мама с детьми уходить не рискнула. Животные бросились к ней, обступили и начали кидаться. Она, спасая детей, стала уворачиваться и отбиваться ногами. На помощь вовремя подоспели мужчины и прогнали бродяг. По предварительной информации, никто не пострадал.

Жительница района рассказала, что эта стая нередко появляется в их дворе. Собаки живут в садах и прибегают к одному из подъездов, чтобы поесть.

— Вчера такая же ситуация была. Прикармливает их тут одна, даже не знаю, как ласково назвать. Сидят, караулят её при входе в подъезд. Ладно, хоть есть люди, которые помогают от них отбиться, может, кто узнает себя в их числе, спасибо, что вы есть, — прокомментировала женщина данную ситуацию в группе соцсети "ВКонтакте" "[В] Чурилово | Челябинск".

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