Актёра "Легенды №17" и "Чемпионов" не пустили в аэропорт Краснодара из-за дебоша

При этом сотрудники воздушной гавани вели себя корректно и проводили досмотр в соответствии с законами и правовыми актами.

Полицейские Краснодара доставили в отделение актёра Тимура Ефременкова за брань и оскорбление сотрудников аэропорта во время досмотра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя воздушной гавани.

По его словам, инцидент произошёл в пятницу около 1:40 ночи на входе в здание аэровокзала.

— Один из пассажиров во время досмотра нецензурно выражался и оскорблял сотрудников службы авиационной безопасности, тем самым нарушая общественный порядок. После чего был вызван отряд линейной полиции, — рассказали в аэропорту.

На своей странице в "Инстаграме" артист сообщил, что в ходе досмотра сотрудники аэропорта обнаружили у него "подозрительный брелок".

Тимур Ефременков известен по фильму "Чемпионы", где он сыграл роль хоккеиста сборной России Александра Овечкина. Также он снялся в киноленте "Легенда № 17", сериалах "Глухарь", "Молодёжка" и других.