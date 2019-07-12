Москвичка устроила набег на салон красоты ради волос для наращивания

В Москве посетительница салона красоты 1997 года рождения напала на мастера и похитила с витрины волосы для наращивания. Полиция проверяет информацию об ограблении, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в ведомстве, 11 июля в полицию обратилась работница салона. Она рассказала, что известная ей девушка пришла на процедуру по наращиванию волос. Посетительница нанесла мастеру телесные повреждения, после чего схватила с витрины волосы, положила в сумку и сбежала.

Правоохранители проводят проверку, сумма ущерба устанавливается.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве мужчина, угрожая пистолетом, украл у девушки коробку с волосами стоимостью 450 тысяч рублей.