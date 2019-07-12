Рэпера R. Kelly арестовали за детскую порнографию

Певец обвиняется в преступлениях по тринадцати пунктам. Все они носят сексуальный характер.

Известного американского музыканта R. Kelly (Роберт Сильвестр Келли) арестовали в Чикаго по делу о детской порнографии и уклонении от правосудия. Об этом сообщает New York Times.

Обвинение звезды в преступлениях сексуального характера содержит тринадцать пунктов, одиннадцать из которых были предъявлены певцу в мае. 52-летний музыкант отказался признавать свою вину.

На заседании суда 26 июня прокурор предъявил диск, на котором, предположительно, были порнографические изображения певца и несовершеннолетних.

R. Kelly является популярным исполнителем в стилях ритм-н-блюз и хип-хоп соул. За свою карьеру он получил три премии "Грэмми" и записал 14 альбомов.

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