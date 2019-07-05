Суд арестовал рэпера A$AP Rocky, ему грозит 6 лет тюрьмы

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Фото © Instagram/asaprocky

Официальные обвинения исполнителю прокурор должен предъявить не позднее 19 июля.

Суд Стокгольма взял под стражу американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky, который был задержан за нападение на прохожих. Под арестом Раким Майерс проведёт по меньшей мере две недели, сообщает Aftonbladet.

Он расстроен этим. Он считает, что это удар по его фанатам, его команде и всему бизнесу, — заявил адвокат музыканта после слушания.

Юрист отметил, что намерен обжаловать решение суда. Обвинение должно быть выдвинуто не позднее 19 июля, при этом суд может продлить арест. В итоге рэперу может грозить до 6 лет тюрьмы.

Как уточняется, из-за случившегося A$AP Rocky был вынужден отменить концерты в Норвегии и Польше. Судьба выступлений музыканта, запланированных на ближайшие дни, под вопросом. Он должен дать концерт в Зелёном театре в парке Горького в Москве 10 июля, а 13 июля — в Киеве.

Напомним, рэпер A$AP Rocky был задержан после того, как напал на прохожих в Стокгольме. Сам исполнитель утверждает, что невиновен — он лишь дал отпор молодым людям, которые вели себя нагло и приставали к девушкам.

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