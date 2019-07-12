СМИ сообщили, что Visa и MasterCard могут уйти из России

А всё это из-за законопроекта, согласно которому иностранным системам запретят приостанавливать проведение расчётов по картам банков, попавших под международные санкции.

Мировые платёжные системы Visa и MasterCard могут уйти из России. Как сообщает газета "Коммерсант", такое развитие событий возможно в случае принятия поправок к законопроекту "О национальной платёжной системе", которую Госдума 23 июля рассмотрит во втором чтении.

Издание отмечает, что сама инициатива направлена на поддержание беспрерывности карточных платежей в России. Иностранным системам, согласно документу, запретят приостанавливать проведение расчётов по картам банков, попавших под международные санкции.

Под новые требования попадают все крупные зарубежные системы. Платёжным системам будут даны 180 дней с момента вступления закона в силу на выполнение соответствующих правил.

Как утверждает газета, ни Visa, ни Mastercard не смогут выполнить новые правила, поскольку не имеют права игнорировать распоряжения головного офиса.