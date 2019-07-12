Врач рассказала, как просроченная каша может вызвать рак

Каша с истёкшим сроком годности повышает вероятность рака. Об этом News.ru рассказала терапевт Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.
— Употребление такого продукта (просроченного. — Прим. Лайфа) может оказать негативное влияние на организм, так как прогоркающие жиры приносят кучу вреда, вплоть до повышения риска развития рака, — отметила терапевт.
Прогоркание жиров сопровождается специфическим запахом и неприятным вкусом.
Ранее Лайф писал о смертельной опасности соков и сладких напитков.
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