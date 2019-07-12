В Крыму зафиксировали сбой в работе AliExpress

При оформлении заказа виртуальная площадка выдаёт "ошибку" и не позволяет провести оплату товаров.

Жители Крымского полуострова столкнулись с проблемой совершения покупок в китайском интернет-магазине AliExpress. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Фонда поддержки предпринимательства Республики Крым Дмитрия Зеленского.

По его словам, крымчане столкнулись с проблемами в работе китайского онлайн-магазина несколько недель назад.

— При заказе в интернет-магазине крымским пользователям приходят отказы. Связано это с санкционным режимом или техническим сбоем — нам неизвестно, — сказал Зеленский, добавив, что жалоб на этот счёт со стороны предпринимателей в фонд не поступало.

По словам местных жителей, для совершения покупки на китайской платформе им приходится "убирать любую информацию о Крыме". Находчивые покупатели при оформлении заказа указывают другие российские регионы, оставляя при этом верные адрес и индекс. Несмотря на то что почтальоны обязаны доставить посылку по указанному индексу, придёт ли такая посылка получателю, неизвестно.

AliExpress — это глобальная виртуальная торговая площадка, предоставляющая возможность приобретать товары из КНР. Она начала свою работу в 2010 году. Площадка занимает 32-е место в списке самых посещаемых веб-ресурсов в мире.

Ранее Лайф писал, что теперь свои товары на AliExpress смогут предлагать малые и средние российские предприятия, а также индивидуальные предприниматели.