Енота Пухлика из калининградского зоопарка дети чуть не довели до смерти

Зверёк заболел после того, как наелся детских игрушек, которые посетители набросали в его вольер.

Калининградский зоопарк поделился проблемой: енот Пухлик несколько дней болел из-за того, что наглотался детских игрушек. Их гости зверинца часто бросают в вольеры.

По словам работников зоопарка, Пухлик "долго маялся животом, но благодаря лечению и уходу пошёл на поправку". Они настоятельно просят не кидать животным еду, а тем более игрушки, потому что они будут использоваться не по назначению.

— Они [еноты] не используют их [игрушки] для игры, а грызут и проглатывают, потом болеют и очень мучаются. Если игрушка случайно упала в вольер, обратитесь к сотрудникам зоопарка и сообщите о проблеме, — пишут в официальной группе калининградского зоопарка во "ВКонтакте".

Ранее Лайф рассказывал, что в Московском зоопарке поселятся гигантские ослы пуату.