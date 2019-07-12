Енота Пухлика из калининградского зоопарка дети чуть не довели до смерти

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Фото © Сайт калининградского зоопарка

Зверёк заболел после того, как наелся детских игрушек, которые посетители набросали в его вольер.

Калининградский зоопарк поделился проблемой: енот Пухлик несколько дней болел из-за того, что наглотался детских игрушек. Их гости зверинца часто бросают в вольеры.

По словам работников зоопарка, Пухлик "долго маялся животом, но благодаря лечению и уходу пошёл на поправку". Они настоятельно просят не кидать животным еду, а тем более игрушки, потому что они будут использоваться не по назначению.

<p>Фото © <a href="https://vk.com/kldzoo?w=wall-48383763_7367" target="_blank">VK / Калининградский зоопарк (Официальная страница)</a></p>

— Они [еноты] не используют их [игрушки] для игры, а грызут и проглатывают, потом болеют и очень мучаются. Если игрушка случайно упала в вольер, обратитесь к сотрудникам зоопарка и сообщите о проблеме, — пишут в официальной группе калининградского зоопарка во "ВКонтакте".

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