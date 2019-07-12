В Минздраве назвали самые распространённые виды рака в России

Наивысший процент смертности в прошлом году зафиксирован при раке поджелудочной железы.

Министерство здравоохранения России составило список наиболее часто диагностируемых онкологических заболеваний. Об этом сообщает RT.

Самым распространённым в 2018 году оказался рак кожи (кроме меланомы) — 78,5 тысячи человек. На второй строчке — рак молочной железы (70,3 тысячи). Следом идут: рак трахеи, бронхов и лёгких (55,7 тысячи), рак предстательной железы (41,5 тысячи) и рак ободочной кишки (40,1 тысячи).

Реже всего диагностируют рак кости и суставных хрящей (1,3 тысячи человек). Также строчки внизу списка заняли рак губы, рак мягких тканей и рак глотки.

За 2018 год в России было зарегистрировано 593,3 тысячи новых случаев заболевания раком. Самый высокий процент смертности у больных раком поджелудочной железы — 39,9%.

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