Зеленский заключил пари с мэром Днепра на отставку

Спор касается моста, проверить качество ремонта которого президент Украины собирается, проехав на КамАЗе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Спор касается сдачи после ремонта в эксплуатацию моста. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в Telegram.

В случае если 14 сентября не состоится торжественное открытие Нового моста, Филатов будет вынужден уйти в отставку. По словам главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, президент намерен лично протестировать качество ремонта, проехав по мосту на КамАЗе.

Ремонт Нового моста начался в марте 2017 года и должен был закончиться в декабре 2017 года.

Ранее Зеленский поспорил с мэром Борисполя по поводу фекалий.