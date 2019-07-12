Погибший в УАЗе в Туве мужчина ехал на собственную свадьбу

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Фото © Пресс-служба МВД по Республике Тыва

Власти региона возьмут на себя расходы по организации похорон, в республике объявлен траур.

Молодой человек, который погиб при опрокидывании УАЗа в реку Шуй в Туве, ехал на собственную свадьбу в сопровождении родственников. Об этом Лайфу сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.

Завтра он должен был свадьбу свою проводить и, по всей видимости, пригласил родственников. И вот они ехали в одном уазике, к сожалению, довольно большое число людей, — заявил глава Тувы.

Кара-оол отметил, что тела погибших на вертолёте доставят в населённый пункт для проведения вскрытия. Спасатели продолжают искать одну из пассажирок, которая пропала после опрокидывания автомобиля.

Сейчас с близкими работают психологи, и мы сейчас объявляем траур — с сегодняшнего дня и завтрашний день, — рассказал глава республики.

<p>Фото © <a href="https://17.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17559796" target="_blank">Пресс-служба МВД по Республике Тыва</a></p>

Кара-оол подчеркнул, что власти возьмут на себя расходы, связанные с похоронами, все погибшие — родственники.

Завтра отменяем своё торжественное собрание по чествованию сельхозработников. У нас завтра большой праздник должен быть. Мы его отменяем, завтра у нас траур, — уточнил глава региона.

Как ранее сообщал Лайф, в Туве при попытке пересечь реку вброд опрокинулся УАЗ. В результате девять человек, в том числе семь детей, погибло, судьба одной женщины остаётся неизвестной. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись.

Автор:
Эмила Сидорова
ЭС
Эмила Сидорова
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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