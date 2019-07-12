На парковке в Омске автомобиль внезапно сделал двойное сальто — видео

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После такого неожиданного манёвра машина рухнула на бок, водитель с места аварии скрылся.

В соцсетях распространилось видео неожиданного "трюка" автомобиля ВАЗ: выезжая с парковки, он внезапно подлетел и сделал двойное сальто. Инцидент произошёл 11 июля в Омске у ТЦ "Мега". Водителя на месте ДТП не обнаружили.

— Автомобиль ВАЗ допустил наезд на препятствие. С места происшествия водитель скрылся. В медучреждение никто не обращался, — рассказала "Новому Омску" начальник Отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Омской области Наталья Бобылева.

Большинство пользователей Сети случившееся удивило и повеселило: "Вот это каскадёр", "Новый челлендж", "Возможно, это лучшее, что произошло в Омске за сегодняшний день", — комментируют они.

Ранее Лайф рассказывал, как в Барнауле каскадёр совершил полицейский разворот на Lada и случайно сделал сальто.

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