Украинцу дали 24 года за убийство итальянца и россиянина в Донбассе

Боец украинской Нацгвардии находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт миномётный огонь по фотографу и переводчику.

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив получил 24 года колонии за убийство итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".

По версии обвинения, Маркив находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда был открыт миномётный огонь по группе, в которую входили фоторепортёр и переводчик. Прокуратура требовала приговорить мужчину к 17 годам колонии.

Защита же бойца Нацгвардии настаивала на его полной невиновности. В качестве аргументов адвокаты приводили то, что точка обстрела находится на большом расстоянии от горы, а у отряда Маркива якобы отсутствовало тяжёлое вооружение.

В зале, где оглашали приговор, присутствовало несколько десятков представителей украинской диаспоры. Вердикт суда они встретили в молчании и в вышиванках.