В аэропорту Мурманска появился свой Хатико

В аэропорту Мурманска нашли российского Хатико. Предположительно, собаку в воздушной гавани оставил хозяин, а сам улетел.

— Пёсик хороший, знает команды, даёт лапу. Взяли на передержку, но в семье две собаки и кошки, не поладили, — сказано в посте в группе "Мурманск" в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, если собаку не смогут пристроить, её отдадут в службу по отлову животных.

Пользователи назвали хозяина пса "предателем" и раскритиковали поведение людей, подобравших животное.

— Есть специальные группы, пишите волонтёрам. Зачем подобрали, если не хотите заниматься этим и уже готовы выкинуть пса? Ничем не лучше того предателя, что бросил его в аэропорту, — написала Мари Велесова.

Часть пользователей предположила, что автор публикации неправильно поняла ситуацию.

— Собака сама рассказала, что её оставили? — прокомментировал пост Игорь Галиуллин.

Ранее Лайф рассказывал, как Хатико из Зеленограда пытался догнать машину выбросившего его хозяина.