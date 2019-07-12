В Севастополе представили врио губернатора Развожаева

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Фото © Правительство Севастополя

Политик отметил, что для него честь — получить поручение от Владимира Путина, и подчеркнул, что в работе приложит все необходимые усилия.

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил в Севастополе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева, сообщается на сайте городского правительства.

Михаил Развожаев обладает опытом государственной службы как на федеральном, так и на региональном уровнях, — подчеркнул Устинов.

Он отметил, что перед новым врио губернатора стоят ответственные задачи по решению социально-экономических проблем горожан.

<p>Фото © <a href="https://sev.gov.ru/info/news/76278/" target="_blank">Правительство Севастополя</a></p>

Сам Развожаев отметил, что считает честью своё назначение на должность. Он заявил, что приложит все усилия, чтобы доказать, что достоин доверия севастопольцев.

Все решения, которые принимаются, должны быть выверены, должны учитывать мнение людей, которые живут в этом великом городе, — подчеркнул Развожаев.

Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя. В "Единой России" заявили, что поддержат Развожаева на посту главы города.

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