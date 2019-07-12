В Севастополе представили врио губернатора Развожаева

Политик отметил, что для него честь — получить поручение от Владимира Путина, и подчеркнул, что в работе приложит все необходимые усилия.

Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов представил в Севастополе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева, сообщается на сайте городского правительства.

— Михаил Развожаев обладает опытом государственной службы как на федеральном, так и на региональном уровнях, — подчеркнул Устинов.

Он отметил, что перед новым врио губернатора стоят ответственные задачи по решению социально-экономических проблем горожан.

Сам Развожаев отметил, что считает честью своё назначение на должность. Он заявил, что приложит все усилия, чтобы доказать, что достоин доверия севастопольцев.

— Все решения, которые принимаются, должны быть выверены, должны учитывать мнение людей, которые живут в этом великом городе, — подчеркнул Развожаев.

Напомним, 11 июля президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Михаила Развожаева врио губернатора Севастополя. В "Единой России" заявили, что поддержат Развожаева на посту главы города.