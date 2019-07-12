Анонимы "заминировали" дом родителей Зеленского в Кривом Роге

Кроме того, проверяются городские больницы, роддома, детские сады, гипермаркеты и центральный городской вокзал.

Экстренные службы Украины проверяют анонимное сообщение о минировании целого ряда объектов в Кривом Роге. Среди зданий, в которых в эти минуты ищут бомбу, фигурирует дом, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщает Первый криворожский.

Кроме того, проверяются городские больницы, роддома, детские сады, гипермаркеты и центральный городской вокзал.

К слову, совсем недавно СМИ показали, как живут родители нового украинского лидера. Любопытно, что побывать в гостях у Зеленского удалось журналистам... из Казахстана. Оказалось, что Римма Владимировна и Александр Семёнович живут в четырёхкомнатной квартире в советской многоэтажке. Жилище обставлено не новой, но добротной мебелью, повсюду есть ковры — главный советский интерьерный хит.

По словам родителей украинского лидера, сын неоднократно предлагал им переехать жить в Киев, но они не хотят перебираться в столицу.