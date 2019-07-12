Экс-сотрудник спецслужб США рассказал, как Google прослушивает пользователей

По мнению иностранного эксперта, в современном мире не существует надёжных способов защиты персональных данных.

Компания Google, втайне прослушивая озвученные в голосовом помощнике команды, может делиться личными данными пользователей с ФБР, полицией, департаментом правосудия и другими госслужбами. Такого мнения придерживается бывший сотрудник Службы психологических операций армии США Скотт Беннет, сообщает телеканал "360".

По его мнению, корпорация Google умышленно умолчала о сохранении личных данных пользователей. Беннет уверен, что корпорации стоило предупредить пользователей о том, что их данные могут использоваться.

— Google не сделала этого. Вот почему люди становятся очень враждебными и подозрительными в отношении того, что Google записывает их голосовые команды и другие данные. Цели начинают казаться американцам сомнительными, — цитирует телеканал эксперта.

Таким образом, по мнению экс-сотрудника спецслужб США, Google нарушила право пользователей на конфиденциальность. И именно из-за подобных действий со стороны крупных корпораций американцы всё меньше доверяют высоким технологиям.

— Современный мир заставил признать людей, что конфиденциальности больше не существует в США. И пока не появится соперник для Google, веры в её существование у американцев не возникнет, — пояснил Беннет, добавив, что в нынешнее время уже не существует надёжных способов защиты личных данных.

Напомним, ранее менеджер по продукции компании Google Дэвид Монсис признался, что сотрудники корпорации регулярно прослушивают голосовые команды, которые наговаривают пользователи смарт-динамику Google Home или приложению Google Assistant.