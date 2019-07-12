В ДТП в Абхазии погибла россиянка

Ещё семь человек, в том числе водители обоих автомобилей, госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Жительница Сыктывкара погибла в ДТП в Абхазии. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

Авария произошла днём 12 июля. Водитель автомобиля Honda Fit выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen Caravelle.

Жертвами ДТП стали россиянка и мужчина 1953 года рождения, оба пассажиры "фольксвагена". Ещё семь человек, в том числе водители транспортных средств, были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.

Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, по их завершении будет возбуждено уголовное дело.

Ранее на этой неделе в ДТП под Пицундой пострадало 12 россиян.