Полицейские не подтвердили информацию о "минировании" дома родителей Зеленского

Украинская полиция не обнаружила взрывоопасных веществ в многоквартирном доме в Кривом Роге, где проживают родители президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

— Сотрудники полиции в пятницу эвакуировали около 2 тыс. человек из-за второго сообщения о минировании многоэтажного дома, где проживают родители президента Владимира Зеленского, торгово-развлекательных центров, детских садов и железнодорожного вокзала в Кривом Роге. Взрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены, — говорится в сообщении.

Сейчас работа всех объектов восстановлена. Возбуждено уголовное дело по факту ложного сообщения о подготовке взрыва.

Ранее Лайф рассказывал, что неизвестные сообщили в полицию о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в числе которых оказался и дом, где проживают родители Владимира Зеленского.