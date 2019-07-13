Толстовку принцессы Дианы продали за цену, в десять раз выше предполагаемой

Отмечается, что продавец предмета одежды, бывший фитнес-тренер леди Ди, планирует отдать вырученные деньги одной из африканских семей в Малави.

Выставленный на аукцион свитер принцессы Дианы продали за $53,5 тысячи (порядка 3,372 млн рублей). О завершении сделки сообщил в "Твиттере" организатор торгов.

Тёмно-синий свитер с рисунком парящей в небе девушки в красном платье и аксессуарами того же цвета, украшенный надписью Fly Virgin Atlantic, приобрёл житель Калифорнии, пожелавший остаться анонимным. Итоговая стоимость предмета одежды оказалась более чем в десять раз выше предполагаемой.

Согласно информации Daily Mail, толстовку принцесса Диана подарила своему фитнес-тренеру Дженни Риветт, которая и выставила ценный предмет гардероба леди Ди на аукционе в Бостоне.

Бывший фитнес-тренер принцессы рассказала, что планирует направить вырученные деньги на оказание помощи одной африканской семье из Малави. По словам Риветт, леди Ди одобрила бы такой жест, поскольку проблемы Африки всегда сильно её беспокоили.

Как ранее писал Лайф, RR Auction объявил о продаже тёмно-синей толстовки, которую носила принцесса Диана, пытаясь помешать папарацци получить её новые снимки.