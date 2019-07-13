Экипаж задержанного в Гибралтаре иранского танкера отпустили под залог

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Супертанкер Grace 1. Фото © marinetraffic.com

Четверо членов экипажа иранского танкера Grace 1, перевозящего нефть для Сирии, отпущены под залог без предъявления обвинений. Об этом сообщает полиция региона в "Твиттере".

Все четверо членов экипажа Grace 1, задержанные королевской полицией Гибралтара, отпущены под залог без предъявления обвинений, — написало правоохранительное ведомство в соцсети.

Согласно заявлению полиции, расследование продолжается, но судно всё ещё остаётся под арестом.

Напомним, что ранее британские морпехи перехватили в Гибралтаре танкер с иранской нефтью для Сирии, в отношении которой Евросоюзом введены санкции, запрещающие все виды контактов и взаимодействий европейского бизнеса с сирийским.

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