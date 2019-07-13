Учения российских десантников ужаснули украинского генерала

Он увидел высадку военнослужащих РФ и признал, что Незалежной нечего противопоставить России.

Военные учения российского десанта в Крыму восхитили и одновременно привели в ужас украинского генерал-полковника Игоря Смешко, о чём он сообщил в эфире телеканала "1+1".

— Как вы думаете, долго мы будем существовать в мире?.. У нас есть 50 тысяч солдат — и всё. Нам нужно беспокоиться об укреплении вооружённых сил, у нас есть части, которые по сей день недоукомплектованы, — рассказал генерал свои впечатления от учений.

Он также отметил, что российские десантники смогли высадиться на малой высоте в условиях довольно плохого для этого рельефа, что подтверждает то, что Украине нечего противопоставить России.

Напомним, что ранее в рамках проводимых учений порядка двух с половиной тысяч военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения высадились в восточной части Крыма с высоты 600 метров из 40 самолётов Ил-76.