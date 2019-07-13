СМИ: Пострадавшего при стрельбе в Якутии полицейского прооперировали

Полицейского, пострадавшего в результате стрельбы в городе Среднеколымск в Якутии, прооперировали в ночь на 13 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, сотрудник правоохранительных органов сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается, как тяжёлое.

Напомним, вечером 12 июля в Среднеколымске пьяный местный житель расстрелял из карабина "Тигр" полицейскую машину. В результате, один сотрудник правоохранительных органов погиб, а нападавший после этого покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.