Причиной страшного ДТП в Туве стала поломка двигателя УАЗа

Причиной смертельного ДТП с автомобилем УАЗ на переправе в реке в Туве стала поломка двигателя. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

— Во время пересечения реки Шуй из-за вышедшего из строя двигателя автомашина остановилась, её начало уносить течением, после чего трое взрослых (двое мужчин и женщина), выбравшись из автомашины, пытались её удержать. В результате сильного течения машину опрокинуло, — говорится в сообщении.

При этом поиски пропавшей женщины по-прежнему продолжаются. Параллельно судмедэксперты приступили к изучению тел погибших в аварии.

Ранее Лайф сообщал, что в Туве при попытке пересечь реку опрокинулся автомобиль УАЗ. Жертвами аварии стали девять человек, семь из которых — дети. Двум мужчинам удалось выбраться из автомобиля и спастись.