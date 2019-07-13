Правоохранители ищут двух неизвестных, причастных к произошедшему, в Киеве введён план "Сирена".

В Сети появилось видео с места обстрела из гранатомёта здания телеканала "112 Украина" в Киеве. Оно опубликовано на странице "Информатор Киев" в социальной сети "Фейсбук".

Как уточняется, из-за обстрела здания в городе введён оперативный план "Сирена". Правоохранители ищут двух неизвестных, причастных к произошедшему.

Случившееся квалифицировали как теракт, возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают правоохранители.

Ранее телеканалу пригрозили уголовным делом о госизмене за показ фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".