Эксперты по безопасности посоветовали, как уберечь финансы от хакеров

Регулярно следуя простым советам, можно обезопасить себя от интернет-мошенников.

Эксперты по интернет-безопасности рассказали, что частые смены паролей и отдельные банковские карты для покупок в Интернете снизят риск быть обманутыми хакерами. Об этом сообщает РИА "Новости".

Специалисты компании Positive Technologies рекомендуют использовать лицензионное программное обеспечение, вовремя его обновлять, а также создавать резервные копии. В Group-IB посоветовали пользователям не оставлять личные банковские данные на подозрительных сайтах и не кликать на сомнительные ссылки.

Эксперты "Ростелеком-Солар" напомнили, что приложения стоит скачивать только из официальных магазинов. Также не рекомендуется давать им лишние права. По мнению работников Лаборатории Касперского не стоит забывать о социальной инженерии. Самое главное при этом — никогда и никому не сообщать CVV банковской карты и полученный в СМС код.

Ранее Лайф сообщал, что обнаружен вирус, маскирующийся под WhatsApp.