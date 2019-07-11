Обнаружен вирус, маскирующийся под WhatsApp

Вредоносное ПО попадает в смартфон при помощи уязвимости операционной системы Android.

Эксперты израильской компании Check Point Research нашли вирус, который способен маскироваться под популярные приложения, среди них — мессенджер WhatsApp. Об этом сообщается на сайте компании.

В сообщении говорится, что вирус попадает в смартфон при помощи уязвимости операционной системы Android. Вредоносное ПО попадает на телефон при скачивании приложений, а потом маскируется под иконки уже установленных. После этого в этих приложениях появляется навязчивая реклама.

От вируса пострадало уже более 25 миллионов пользователей по всему миру, в том числе и в России. Больше всего таких случаев зафиксировано в Индии — около 15 миллионов.

Изначально, как отмечают эксперты, вирус распространялся через ресурс 9apps, который принадлежит компании Alibaba, но позднее специалисты нашли похожее вредоносное ПО в Google Play.

Ранее сообщалось о вирусе, способном читать чаты в "Телеграме".