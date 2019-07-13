В турецких отелях рассказали о "циркуляции" еды на шведском столе

Стоит отметить, что недоеденные посетителями продукты не получают второго шанса.

В турецких отелях практикуется повторное выставление продуктов на шведские столы. Об этом сообщает РИА "Новости".

— В системе "всё включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно, — рассказал глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

В список "повторных" продуктов вошли оливки, сыр, масло, мёд, варенье и другое. При этом остатки еды с тарелок посетителей выбрасываются.

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