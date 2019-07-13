На раскопках в Великом Новгороде нашли редчайшую свинцовую печать

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Фото © Novgorodmuseum.ru

По словам учёных, печать вырезал византийский мастер или русский резчик, который подражал византийцам.

Археологи нашли редчайшую свинцовую печать первой половины XII века в Великом Новгороде. Об этом сообщается на сайте Новгородского музея-заповедника.

По словам начальника Новгородской археологической экспедиции, доктора исторических наук, Елены Рыбиной, на печати расположилось изображение Иоанна Предтечи и тронной Богоматери.

Сообщается, что в древности ею был скреплён некий очень важный документ. Археологи утверждают, что печать вырезал византийский мастер или русский резчик, который подражал византийцам.

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