На раскопках в Великом Новгороде нашли редчайшую свинцовую печать

Археологи нашли редчайшую свинцовую печать первой половины XII века в Великом Новгороде. Об этом сообщается на сайте Новгородского музея-заповедника.
По словам начальника Новгородской археологической экспедиции, доктора исторических наук, Елены Рыбиной, на печати расположилось изображение Иоанна Предтечи и тронной Богоматери.
Сообщается, что в древности ею был скреплён некий очень важный документ. Археологи утверждают, что печать вырезал византийский мастер или русский резчик, который подражал византийцам.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram